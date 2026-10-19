Flávio não deve mudar a tônica do debate para encontro da Globo

A avaliação positiva da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o desempenho no confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Band, deve levar o senador a manter a mesma linha no debate da Globo. O candidato pretende participar do encontro e seguir explorando ataques ao adversário, com referências a Lulinha, Marcola e Roberta Luchsinger.

O embate na Band foi marcado por acusações e provocações envolvendo familiares dos dois candidatos. Na avaliação da campanha de Flávio, o resultado foi favorável ao senador e não justifica uma mudança na abordagem para o próximo confronto.

A tendência é que Flávio volte a tentar associar o presidente aos três nomes, mantendo esses questionamentos entre os eixos de suas intervenções. A estratégia representa uma aposta da campanha na continuidade do confronto com o petista. As associações feitas pelo candidato, porém, precisam ser tratadas como alegações eleitorais, sem que a menção conjunta aos nomes comprove vínculos ou irregularidades.

Flávio pretende comparecer ao debate da Globo, previsto para sexta-feira (23).