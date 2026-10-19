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Brasil

Flávio não deve mudar a tônica do debate para encontro da Globo

Candidato pretende participar do encontro e seguir explorando ataques ao adversário, com referências a Lulinha, Marcola e Roberta Luchsinger

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h01
Jair Bolsonaro, de camisa branca, e Lula, de terno escuro e barba grisalha, em close-up, falando em microfones de emissoras de rádio e TV, com fundo azul escuro e detalhes gráficos em azul claro
Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falam à imprensa antes do debate eleitoral na TV Bandeirantes, neste domingo, 18 (TV Bandeirantes/Reprodução)
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A avaliação positiva da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o desempenho no confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Band, deve levar o senador a manter a mesma linha no debate da Globo. O candidato pretende participar do encontro e seguir explorando ataques ao adversário, com referências a Lulinha, Marcola e Roberta Luchsinger.

O embate na Band foi marcado por acusações e provocações envolvendo familiares dos dois candidatos. Na avaliação da campanha de Flávio, o resultado foi favorável ao senador e não justifica uma mudança na abordagem para o próximo confronto.

A tendência é que Flávio volte a tentar associar o presidente aos três nomes, mantendo esses questionamentos entre os eixos de suas intervenções. A estratégia representa uma aposta da campanha na continuidade do confronto com o petista. As associações feitas pelo candidato, porém, precisam ser tratadas como alegações eleitorais, sem que a menção conjunta aos nomes comprove vínculos ou irregularidades.

Flávio pretende comparecer ao debate da Globo, previsto para sexta-feira (23).

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