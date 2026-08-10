‘Flávio já devia ter escolhido e anunciado o seu Posto Ipiranga’, diz Valdemar
Cacique da legenda bolsonarista defende que Flávio faça movimento similar ao de Jair Bolsonaro em 2018, quando anunciou Paulo Guedes para a Fazenda
Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto opina que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já deveria ter anunciado o nome escolhido para ocupar o Ministério da Fazenda em um eventual governo. Ao Radar, o cacique do PL afirmou que o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) está “perdendo tempo” e, ao não fazer um anúncio similar ao feito pelo pai em 2018, quando optou por Paulo Guedes para conduzir a economia antes mesmo das eleições, Flávio acaba se distanciando de setores importantes.
“Flávio já devia ter anunciado o seu posto Ipiranga, está perdendo tempo ao não escolher logo um nome. Isso traz segurança ao mercado, aos players da economia. Basta ver o sucesso que foi quando Bolsonaro anunciou o Paulo Guedes em 2018. Para mim, é fato que a (economista) Daniella Marques será convidada para ser ministra, caso ele vença as eleições. Não sei se para a Economia, mas deve estar na Esplanada. Cairia bem se ele já antecipasse dois ou três nomes”, disse à coluna.
Flávio define palco do início da campanha
O filho de Jair Bolsonaro realizará o primeiro ato da sua campanha no próximo dia 16, no Rio de Janeiro. O evento marcará o início da caminhada ao lado do seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL-AL). O local foi escolhido por se tratar do berço do bolsonarismo e colégio eleitoral do pai.
Como a convenção nacional que oficializou Flávio como candidato foi feita em São Paulo e as próximas agendas devem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste, Flávio optou pelo seu estado natal.
Em paralelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará o seu primeiro ato de campanha também no dia 16, no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).
O ato será o primeiro grande evento após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com os apoios de PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.