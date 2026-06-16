Flávio Bolsonaro se compara a Tom Cruise em ‘Top Gun’

Pré-candidato a presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) postou nesta terça-feira, 16, um vídeo de IA em que aparece numa ação estilo Tom Cruise como Maverick em Top Gun. Com direito a trilha sonora do filme – o clássico Danger Zone -, e vestindo roupa militar, ele pilota um avião ao lado do pai, Jair Bolsonaro.

Em seguida, o senador, que faz ar de galã, destrói dois barcos vermelhos com as inscrições CV e PCC. Ele atira com metralhadora contra as embarcações, que explodem. Na sequência aparece outro barco com o símbolo bem grande do PT. O vídeo foi a estratégia encontrada para divulgar um anúncio sobre segurança pública na quinta-feira.

Diz ele na postagem que será uma péssima notícia para o CV e o PCC e também o PT, colocado no mesmo balaio. A conferir.

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