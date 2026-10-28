Flávio Bolsonaro recua e não se declara presidente eleito do Brasil
O documento original também anunciava a intenção de Flávio de comandar a oposição no exterior
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) retirou da versão do pronunciamento publicada em seu perfil no X os trechos em que se declarava presidente eleito do Brasil. A expressão constava do texto original compartilhado pelo aliado Paulo Figueiredo, no qual o parlamentar contestava a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e anunciava que lideraria a oposição a partir dos Estados Unidos.
Na versão original, o discurso começava com uma afirmação de que Flávio seria o vencedor da disputa: “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Mais adiante, o documento reiterava: “Quero dizer, não só para os meus 60 milhões de eleitores, mas para o povo brasileiro, que eu sou o presidente eleito”. As declarações foram suprimidas na publicação feita pelo próprio senador.
A mudança afasta a autoproclamação presente no material compartilhado por Figueiredo. O resultado anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a reeleição de Lula no domingo, com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos.
O documento original também anunciava a intenção de Flávio de comandar a oposição no exterior. “Por isso, liderarei a oposição daqui. Direi o que vocês, aí, não podem dizer, e assumirei os riscos que vocês não podem correr”, dizia o texto, em mensagem dirigida a parlamentares e governadores aliados, com menção a Rogério Marinho como seu candidato à presidência do Senado.
Ao justificar a saída do país com a família, o material afirmava: “Não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil”. O pronunciamento agradecia aos presidentes Donald Trump e Javier Milei e apresentava a permanência nos Estados Unidos como uma forma de preservar sua atuação política diante do que classificava como perseguição judicial.
As acusações de fraude eleitoral presentes na versão original não eram acompanhadas de provas. Um dos alvos era a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que prorrogou a votação após relatos de problemas no transporte público. O STF e o TSE esclareceram que a extensão até as 19h se aplicava somente aos locais onde as urnas ainda permaneciam abertas após as 17h.