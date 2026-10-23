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Brasil

Flávio Bolsonaro pergunta para Lula: ‘Quem governa o Brasil, você ou o Google?’

Tema tratado entre os dois candidatos era sobre saneamento básico

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 22h34
Jair Bolsonaro e Lula, ambos de terno escuro, em pé, distantes um do outro, em um palco de debate com iluminação azul e detalhes geométricos. Ao fundo, o logo da TV Globo.
Flávio e Lula nos estúdios da TV Globo para o último debate antes do segundo turno  (Ludmilla de Lima/VEJA)
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Flávio Bolsonaro pergunta para Lula: ‘Quem governa o Brasil, você ou o Google?’ Priorize VEJA no Google

Durante o primeiro bloco do debate na TV Globo nesta sexta-feira, 23, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre quem governa o Brasil. Isso porque, o petista citou ao menos três vezes para o telespectador pesquisar no Google sobre investimentos e feitos sobre sua gestão em diversos temas. “Procure no Google”, disse mais de uma vez o petista.

“Quem governa o Brasil, você (Lula) ou o Google?”, questionou o senador do PL, que afirmou na sequência que Lula não responde aos questionamentos e pede para o eleitor pesquisar na internet. O debate na ocasião era sobre saneamento básico (tema escolhido por Flávio).

Flávio questionou Lula sobre investimento em saneamento básico na Região Norte do Brasil e perguntou “por que vocês são contra levar água e esgoto tratados para os mais pobres?”. Lula demonstrou não ter gostado do questionamento e afirmou que o senador “não conhece o Brasil”. De acordo com o petista, há diversos investimentos na área feitos, por exemplo, no Amazonas, sem citar nenhum diretamente. “Ele (Flávio) só conhece (Amazonas) porque o pai dele (Jair Bolsonaro) riu das pessoas morrendo por falta de oxigênio”, rebateu Lula.

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