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Brasil

Flávio Bolsonaro é investigado em segundo inquérito no STF

Apuração analisa relação de senador com advogado alvo de operação por fraudes no INSS

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 08h34 | Atualizado em 19 out 2026, 12h18
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul, camisa branca e gravata roxa. Ele segura uma caneta azul na mão direita, com expressão séria, sentado em uma cadeira preta de escritório. Um laptop preto está à sua frente, e o fundo é um ambiente interno claro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República em 2026, durante reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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Flávio Bolsonaro é investigado em segundo inquérito no STF Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro é investigado em um inquérito no STF por sua relação com o advogado Willer Tomaz.

Esse é o segundo inquérito na Corte contra Flávio, que também é alvo de uma apuração sobre o filme Dark Horse.

A nova investigação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Radar. O caso está sob sigilo.

Willer Tomaz foi alvo de busca e apreensão em agosto na Operação Sem Desconto, sobre fraudes no INSS.

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