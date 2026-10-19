Flávio Bolsonaro é investigado em segundo inquérito no STF

O senador Flávio Bolsonaro é investigado em um inquérito no STF por sua relação com o advogado Willer Tomaz.

Esse é o segundo inquérito na Corte contra Flávio, que também é alvo de uma apuração sobre o filme Dark Horse.

A nova investigação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Radar. O caso está sob sigilo.

Willer Tomaz foi alvo de busca e apreensão em agosto na Operação Sem Desconto, sobre fraudes no INSS.