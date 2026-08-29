Flávio Bolsonaro apoia exploração de petróleo na Foz do Amazonas

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou de uma motociata e de uma barqueata em Angra dos Reis (RJ) neste sábado, 29, e discutiu abertamente suas propostas para o setor energético do país em coletiva de imprensa.

Dentre os projetos, chama atenção a defesa de que ocorra a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, na Região Norte do país, desde que seja levada em consideração “a responsabilidade ambiental”: “Nós vamos autorizar a exploração no marco lá do rio Amazonas, da exploração de petróleo, reservas que existem lá. Vamos também incentivar bastante a questão do gás como energia permanente aqui no Brasil”.

Para além disso, ele também propôs que a construção da usina nuclear Angra 3 seja finalizada com apoio da iniciativa privada. “Angra 3 está até hoje sem terminar. e consome quase um bilhão por ano dos cofres públicos, do dinheiro do contribuinte”, pontuou, “tem que juntar a iniciativa privada e concluir essa obra”.