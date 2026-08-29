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Brasil

Flávio Bolsonaro apoia exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Candidato discutiu suas propostas para o setor energético em evento de campanha deste sábado, 28

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 18h10 | Atualizado em 29 ago 2026, 18h11
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e curtos, veste terno azul-marinho e camisa branca, segurando um microfone preto com a mão direita. Ele olha para cima, com expressão séria, em frente a uma parede verde-água com letras brancas que formam a palavra Debate
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro em evento de campanha (Divulgação/.)
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Flávio Bolsonaro apoia exploração de petróleo na Foz do Amazonas Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou de uma motociata e de uma barqueata em Angra dos Reis (RJ) neste sábado, 29, e discutiu abertamente suas propostas para o setor energético do país em coletiva de imprensa.

Dentre os projetos, chama atenção a defesa de que ocorra a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, na Região Norte do país, desde que seja levada em consideração “a responsabilidade ambiental”: “Nós vamos autorizar a exploração no marco lá do rio Amazonas, da exploração de petróleo, reservas que existem lá. Vamos também incentivar bastante a questão do gás como energia permanente aqui no Brasil”.

Para além disso, ele também propôs que a construção da usina nuclear Angra 3 seja finalizada com apoio da iniciativa privada. “Angra 3 está até hoje sem terminar. e consome quase um bilhão por ano dos cofres públicos, do dinheiro do contribuinte”, pontuou, “tem que juntar a iniciativa privada e concluir essa obra”.

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