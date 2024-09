Flamengo e Fluminense assumem gestão do Estádio do Maracanã

O Flamengo e o Fluminense assumiram oficialmente a gestão do Maracanã na manhã desta sexta-feira, 27. Pelo contrato de concessão do estádio, assinado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e os dois times cariocas, o espaço ficará a cargo deles por 20 anos. Os times rubro-negro e o tricolor venceram a licitação para operação e exploração do espaço, que inclui também a área do Maracanãzinho.

A gestão compartilhada do Maracanã envolvendo os dois clubes já vinha ocorrendo desde abril de 2019, por meio de termos de permissão de uso, que eram renovados sistematicamente. Na licitação, Flamengo e Fluminense venceram os consórcios formados pelo Vasco e WTorre e o Atena BSB, dos mesmos que administram a Arena BRB, que acabou sendo desclassificado no meio do processo.

O governador do Rio, Cláudio Castro, e os presidentes do Flamengo e do Fluminense, Rodolfo Landim e Mário Bittencourt, respectivamente, estiveram presentes esta manhã, no Maracanã, durante a cerimônia de assinatura do termo de concessão do local. Pelo contrato de gestão compartilhada, cabe ao Flamengo 65% da participação em receitas, lucros, perdas e demais obrigações, enquanto o Fluminense assume 35%. No documento de gestão do espaço fica determinado ainda que os dois clubes cariocas devem investir 393 milhões de reais em obras e manutenção do Maracanã pelas próximas duas décadas. Desse montante, 255,5 milhões cabem ao clube da Gávea e 137,5 milhões ao time de Laranjeiras.

Durante a cerimônia desta manhã, o presidente do Fluminense ressaltou a parceria com o rubro-negro. “Esse é um dia muito importante para o Fluminense e, com certeza, para o Flamengo. Venho dizer que nós estamos muito felizes de poder ter o Maracanã pelos próximos 20 anos, ao lado do nosso clube coirmão, ao lado de um clube que é nosso adversário no campo, mas que nos últimos cinco anos se tornou um grande parceiro fora dele”, disse Mário Bittencourt. Ao falar na sequência, Rodolfo Landim lembrou o trabalho que os dois times já vêm fazendo no local. “Hoje é o coroamento de um esforço que vem sendo feito há cinco anos. Eu me lembro que quando assumimos a presidência do Flamengo, a gente foi ao Governo do Estado porque a gente precisava aqui do Maracanã. Ele tinha uma série de problemas naquela época, até mesmo de manutenção. E esse é o Maracanã, o estádio símbolo do futebol do mundo inteiro”, completou.

Inaugurado em 1950, o Maracanã, cujo nome oficial é Estádio Jornalista Mário Filho, foi palco de algumas das competições mais importantes que já ocorreram no país. Ali foi contabilizado o milésimo gol de Pelé, em novembro de 1969. O Maracanã também sediou competições da Olimpíada Rio 2016 e da final da Copa do Mundo em 2014, entre inúmeros campeonatos.