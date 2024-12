Final de semana de Black Friday movimenta 8 bilhões em compras online

O final de semana da Black Friday registrou mais 8 bilhões de reais em compras online, um aumento de 11% em relação a 2023. Foram 14,4 milhões de pedidos, 12% a mais do que no ano passado.

Os dados são da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust em parceria com a ClearSale, empresas de inteligência de dados. Segundo o levantamento, as compras tiveram ticket médio de 555,17 reais. Os eletrodomésticos estão entre os produtos mais procurados, representando 16,6% das vendas, seguidos pelos eletrônicos (11,6%), telefonia (9,9%) moda e acessórios (7,2%) e ar e ventilação (6,5%).

O público feminino foi responsável pela metade das transações na data. A plataforma indica que a maior parte das compras foi realizada por pessoas entre 36 e 50 anos (41,2%), seguidas por consumidores de 26 a 35 anos (31,3%). Já os meios de pagamento mais utilizados foram cartão de crédito (62,5%), PIX (25,5%) e boleto bancário (7,9%).

O levantamento identificou cerca de 23 mil tentativas de fraude durante a Black Friday, número que representa 36,6 milhões de reais em golpes evitados. O valor representa uma queda de 14,5% em relação a 2023.

“O crescimento expressivo no faturamento e no volume de pedidos desta Black Friday é fruto de um consumidor brasileiro que está cada vez mais digital. A data deixou de focar apenas em grandes compras, como TVs e celulares, e agora inclui itens do dia a dia, como mercado e delivery. Além disso, a feira de ofertas coincidiu com o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, o que impulsionou ainda mais o consumo”, diz Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.