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Brasil

Fim da propaganda e último debate concentram esforços de Lula e Flávio a dois dias da eleição

Os dois aceitaram autorizar a divulgação de informações e protocolaram um termo no Tribunal Superior Eleitoral

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 06h01
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/BAND)
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Fim da propaganda e último debate concentram esforços de Lula e Flávio a dois dias da eleição Priorize VEJA no Google

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam nesta sexta-feira, no último debate antes do segundo turno, no mesmo dia em que termina a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O encontro na TV Globo, no Rio de Janeiro, concentra os esforços das duas campanhas na reta final para a votação de domingo.

Flávio chega ao confronto com a orientação de reduzir o tom irônico e teatral adotado no debate da Band e ampliar a apresentação de propostas e indicadores. Embora a campanha tenha avaliado positivamente sua disposição para confrontar Lula, a preparação passou a privilegiar uma atuação mais técnica, com maior participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na preparação descrita por aliados, Tarcísio terá o papel de reforçar o repertório do candidato com números e programas do governo paulista, além de indicadores da gestão de Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Infraestrutura. A intenção é dar mais consistência às respostas e permitir que Flávio apresente propostas sem depender da sequência de provocações que marcou o confronto anterior.

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Lula suspendeu os compromissos públicos de campanha de quinta e sexta-feira para preparar sua participação no confronto. Na reta final, o petista investiu na cobrança por transparência para pressionar Flávio e responder aos ataques recebidos no debate da Band. Depois de Lula condicionar sua presença à abertura dos sigilos do adversário, os dois aceitaram autorizar a divulgação de informações e protocolaram um termo no Tribunal Superior Eleitoral.

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O acordo leva ao último encontro uma disputa sobre o alcance dessa autorização e o cumprimento dos compromissos assumidos pelas duas campanhas.

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