Fim da era Enzo: os nomes preferidos dos brasileiros na década

A turbulenta década de 10 do século XXI vai chegando ao fim e aparentemente marca também o adeus da era Enzo – nome da moda entre as últimas gerações de brasileiros. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 29, pela Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), que reuniu dados de todos os 7.660 cartórios de registro civil espalhados pelo país, apontou Miguel como o nome mais popular do Brasil entre 2010 e 2020.

O nome Miguel foi registrado 321.644 vezes nos últimos dez anos e é seguido no pódio por Arthur, com 287.886 certidões, e Davi, com 248.066. Entre os nomes femininos, o mais bem colocado foi Maria Eduarda, em quinto no geral, com 214.250 registros. A Arpen informou que mais de 24 milhões de registros foram realizados no período (confira os rankings abaixo).

Apesar do fim da era Enzo, nota-se uma tendência de preferência por nomes simples e curtos. Os únicos nomes compostos do top 10 geral são Maria Eduarda; em quinto e Pedro Henrique, em oitavo. Em 2018, os nomes compostos ocupavam cinco colocações do ranking nacional, tendência que se manteve em 2019, quando apareciam nas sete primeiras posições da lista de mais escolhidos.

No entanto, a escolha por dois nomes segue na moda entre as mulheres, com Maria Clara, Ana Clara e Ana Julia entre as dez mais populares

Miguel, o nome campeão, foi o mais escolhido em dez estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, enquanto Arthur foi o preferido em oito unidades da federação, como Bahia, Pará e Rio Grande do Sul.

Os dois nomes também lideram entre os mais populares de 2020, em lista que inclui ainda nomes curtos como Theo (18.674), Davi (18.623) e Gael (16.667). Entre as mulheres, outro nome simples voltou a ser tendência: em 2020, Helena ocupou a liderança, com 22.166 registros.

Os 10 nomes mais frequentes na década

Miguel – 321.644

Arthur – 287.886

Davi – 248.066

Gabriel – 223.899

Maria Eduarda – 214.250

Alice – 193.788

Heitor – 154.237

Pedro Henrique – 154.232

Laura – 153.557

Sophia – 147.579

Dez nomes masculinos mais frequentes:

Bernardo – 143.046

Samuel – 140.695

Lucas – 140.683

Guilherme – 131.634

Dez nomes femininos mais frequentes:

Maria Clara – 140.043

Julia – 138.675

Helena – 132.342

Valentina – 125.813

Ana Clara – 121.920

Ana Julia – 110.123