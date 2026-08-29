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Brasil

Filho do cantor Leonardo, Matheus Vargas sofre acidente de carro

Ninguém se feriu, mas artista teve de cancelar uma agenda em Ribeirão Preto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 10h12
Homem jovem, branco, barba e cabelo escuros, sorrindo amplamente, vestindo camisa social laranja aberta no peito, em frente a um painel preto com o nome Matheus Vargas em dourado e o logo MV Produções Artísticas em branco
Cantor Matheus Vargas se envolveu em acidente de carro ao sair de Barretos (Reprodução/Divulgação)
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O cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo, se envolveu em um pequeno acidente de carro nesta sexta-feira, 28, ao deixar a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Segundo o artista, o veículo em que estava foi fechado por outro carro na saída da cidade. Ninguém se feriu e houve apenas avarias na lataria.

O relato do incidente foi feito pelo próprio cantor em suas redes sociais. Matheus Vargas tinha agenda em Ribeirão Preto, a cerca de 120 km de Barretos, onde participaria de um programa de televisão da TV Record. Com a batida, ela teve de desmarcar sua participação na atração Hora da Venenosa. “Batemos mas está tudo certo. O pessoal da minha equipe, ninguém ficou ferido, nem do outro carro”, disse ele. “[Queria] agradecer a Deus [pelo] o livramento, que está todo mundo bem, foi só dano material”, completou.

Também nas redes sociais, Matheus mostrou o capô do veículo em que estava amassado e com um farol arrancado. Ele explicou que, enquanto informava os fãs do ocorrido, sua equipe estava no local da colisão conversando com os passageiros do outro veículo. O artista havia se apresentado ao lado do irmão Zé Felipe no camping do Parque do Peão. A mãe de Matheus, a ex-modelo e ex-Banana Split, também se manifestou nas redes. “Eu estava preocupada com a estrada (…) estava um pouco angustiada (…) Graças a Deus que está tudo bem, só foi dano material”, afirmou.

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Leonardo é pai da agrônoma Monyque Isabella, de Zé Felipe e de João Guilherme, de Jéssica Beatriz Costa, do cantor, apresentador e palestrante Pedro Leonardo e de Matheus Vargas. Cada um dos seis filhos do sertanejo é fruto de um relacionamento diferente.

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