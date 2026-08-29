Filho do cantor Leonardo, Matheus Vargas sofre acidente de carro

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Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, sofreu um acidente de carro ao sair da Festa do Peão de Barretos. O veículo em que estava foi fechado por outro, mas ninguém se feriu, apenas houve danos materiais. O cantor precisou desmarcar uma participação em programa de TV e relatou o ocorrido nas redes sociais, agradecendo o livramento.

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O cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo, se envolveu em um pequeno acidente de carro nesta sexta-feira, 28, ao deixar a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Segundo o artista, o veículo em que estava foi fechado por outro carro na saída da cidade. Ninguém se feriu e houve apenas avarias na lataria.

O relato do incidente foi feito pelo próprio cantor em suas redes sociais. Matheus Vargas tinha agenda em Ribeirão Preto, a cerca de 120 km de Barretos, onde participaria de um programa de televisão da TV Record. Com a batida, ela teve de desmarcar sua participação na atração Hora da Venenosa. “Batemos mas está tudo certo. O pessoal da minha equipe, ninguém ficou ferido, nem do outro carro”, disse ele. “[Queria] agradecer a Deus [pelo] o livramento, que está todo mundo bem, foi só dano material”, completou.

Também nas redes sociais, Matheus mostrou o capô do veículo em que estava amassado e com um farol arrancado. Ele explicou que, enquanto informava os fãs do ocorrido, sua equipe estava no local da colisão conversando com os passageiros do outro veículo. O artista havia se apresentado ao lado do irmão Zé Felipe no camping do Parque do Peão. A mãe de Matheus, a ex-modelo e ex-Banana Split, também se manifestou nas redes. “Eu estava preocupada com a estrada (…) estava um pouco angustiada (…) Graças a Deus que está tudo bem, só foi dano material”, afirmou.

Leonardo é pai da agrônoma Monyque Isabella, de Zé Felipe e de João Guilherme, de Jéssica Beatriz Costa, do cantor, apresentador e palestrante Pedro Leonardo e de Matheus Vargas. Cada um dos seis filhos do sertanejo é fruto de um relacionamento diferente.