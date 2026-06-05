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A Polícia Federal descobre um novo e milionário repasse no caso Daniel Vorcaro: R$ 22 milhões do dono do Banco Master a um parente de figurão da República. As investigações seguem em sigilo para evitar interferências. VEJA revela ainda o lado inusitado do esquema de lobby em festas com “presentes” peculiares. Não perca os detalhes!

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Investigando os pagamentos milionários de Daniel Vorcaro a figuras ligadas ao Judiciário, os investigadores da Polícia Federal descobriram elementos que indicam um repasse de 22 milhões de reais do dono do Banco Master a um parente de um figurão da República.

Esse novo negócio, até aqui desconhecido dos investigadores, é mantido em sigilo para não prejudicar os trabalhos da apuração e evitar interferências indevidas no caso Master, já marcado por atos impróprios de figuras importantes da República.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra também um lado curioso do esquema de lobby e corrupção do dono do Banco Master.

Nas festas que organizava para políticos, modelos internacionais e autoridades da República, Daniel Vorcaro adicionava “presentinhos” aos convivas como um famoso chocolate em forma de coração e… Cogumelos mágicos triturados. Alegria garantida.