Ferramenta de IA ajuda polícias do Paraná a resolver 3 mil casos

A plataforma de inteligência artificial das polícias do Paraná já ajudou a resolver mais de 3 mil casos desde janeiro, quando o programa começou. O balanço, com dados até 31 de outubro, soma ainda cerca de 2,3 mil prisões e mais de 770 veículos recuperados.

A ferramenta lê placas e identifica o modelo e a cor dos veículos em tempo real. As informações são cruzadas com as bases policiais de furto, roubo e mandados em aberto. Quando há correspondência, a viatura mais próxima recebe um alerta e decide se faz a abordagem.

Os policiais também podem pesquisar em linguagem natural, a partir de detalhes de um boletim de ocorrência: a cor de um carro, um amassado, um adesivo, um capacete, uma mochila. A ferramenta ainda aponta padrões, como veículos que repetem o mesmo trajeto. A decisão é sempre do policial.

São 976 câmeras em 21 municípios, sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), com apoio da Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados (SGSD). A operação é das polícias Militar e Civil.

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Iniciado em maio, o cumprimento de mandados de prisão com apoio da plataforma já responde por mais de 1,1 mil dos casos resolvidos. Entre os crimes com maior incidência na resolução com o auxílio da plataforma estão homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

Segundo o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a ferramenta atua de forma assistida para acelerar investigações e aprimorar ações ostensivas.

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“A inteligência artificial não substitui a avaliação policial, mas traz agilidade ao transformar buscas que levavam dias ou meses em respostas de poucos minutos, permitindo identificar veículos por detalhes visuais e mapear tendências criminais para orientar a atuação das forças de segurança”, afirma.