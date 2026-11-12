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Brasil

Ferramenta de IA ajuda polícias do Paraná a resolver 3 mil casos

Câmeras auxiliam na localização de suspeitos, mas decisão final é do policial

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h30
Homens em um centro de operações com várias telas de monitoramento. Um homem de camisa azul Polícia Científica está à esquerda, e outro de camisa bege e boné cinza está à direita, ambos focados em seus computadores. Ao fundo, um grande painel exibe um brasão e dados.
Secretaria da Segurança Pública do Paraná coordena rede de câmeras com IA  (Ricardo Almeida/SESP-PR/Divulgação)
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Ferramenta de IA ajuda polícias do Paraná a resolver 3 mil casos Priorize VEJA no Google

A plataforma de inteligência artificial das polícias do Paraná já ajudou a resolver mais de 3 mil casos desde janeiro, quando o programa começou. O balanço, com dados até 31 de outubro, soma ainda cerca de 2,3 mil prisões e mais de 770 veículos recuperados.

A ferramenta lê placas e identifica o modelo e a cor dos veículos em tempo real. As informações são cruzadas com as bases policiais de furto, roubo e mandados em aberto. Quando há correspondência, a viatura mais próxima recebe um alerta e decide se faz a abordagem.

Os policiais também podem pesquisar em linguagem natural, a partir de detalhes de um boletim de ocorrência: a cor de um carro, um amassado, um adesivo, um capacete, uma mochila. A ferramenta ainda aponta padrões, como veículos que repetem o mesmo trajeto. A decisão é sempre do policial.

São 976 câmeras em 21 municípios, sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), com apoio da Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados (SGSD). A operação é das polícias Militar e Civil.

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Iniciado em maio, o cumprimento de mandados de prisão com apoio da plataforma já responde por mais de 1,1 mil dos casos resolvidos. Entre os crimes com maior incidência na resolução com o auxílio da plataforma estão homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

Segundo o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a ferramenta atua de forma assistida para acelerar investigações e aprimorar ações ostensivas.

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“A inteligência artificial não substitui a avaliação policial, mas traz agilidade ao transformar buscas que levavam dias ou meses em respostas de poucos minutos, permitindo identificar veículos por detalhes visuais e mapear tendências criminais para orientar a atuação das forças de segurança”, afirma.

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