Fernanda Torres revela motivo para negar proposta de divulgar bets

Fernanda Torres recusou uma proposta milionária para promover plataformas de apostas esportivas, as bets. A declaração foi feita, durante participação na nova temporada do programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta terça-feira, 7.

Ao comentar a decisão, a atriz explicou que optou por não associar sua imagem a essas marcas, após interpretar Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Durante a entrevista, Fernanda afirmou que não considerou coerente aceitar esse tipo de publicidade após viver a personagem. Também pesou na decisão o modelo de remuneração adotado por campanhas do setor, em que os ganhos do contratado podem estar relacionados ao desempenho das plataformas de apostas.

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