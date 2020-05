Feriadão na capital pode se estender para o estado de SP e ter seis dias

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), enviou na segunda-feira 18 à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que prevê antecipar para a segunda-feira, 25, o feriado do dia 9 de julho, em comemoração à Revolução Constitucionalista. A medida é uma extensão, com complementação, da iniciativa aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, que estabeleceu a antecipação na capital dos feriados de Corpus Christi (que seria no dia 11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21, como forma de estimular o isolamento social e frear o avanço do coronavírus.

A proposta enviada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi aprovada por 37 votos a 14 – um vereador se absteve – e já foi sancionada. Covas também decretou ponto facultativo na sexta-feira. Na prática, a iniciativa cria um “feriadão” na cidade entre quarta-feira, 20, e domingo, 24. Com o projeto que está na Alesp, o feriadão se estenderia até segunda-feira e passaria a valer para todo o estado.

O texto que está na Assembleia deverá ser analisado em caráter de urgência pelos deputados estaduais. De acordo com o presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), a matéria deve ser votada na sessão da quinta-feira, 21.

Nas demais cidades, haverá uma recomendação do governo estadual para que as prefeituras antecipem feriados municipais para os dias 26 e 27 de maio, de modo a ampliar ainda mais o feriado prolongado. “Nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, e do interior do estado de São Paulo, possam igualmente avaliar com suas câmeras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados, ou seja, dias 26 e 27 de maio, terça e quarta-feira da próxima semana”, disse Doria.