Febre amarela: SP, RJ e BA terão campanha com dose fracionada

Entre fevereiro e março deste ano, 75 municípios de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia vão realizar campanhas de vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas. A decisão, segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi adotada mediante recomendação e autorização da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O fracionamento de doses, de acordo com a pasta, é uma medida preventiva e emergencial adotada em razão do surto da doença no país e que será implementada em áreas selecionadas durante um período de 15 dias. “A dose fracionada, até o presente momento, tem mostrado exatamente a mesma capacidade de imunização que a dose integral”, disse o ministro.

Barros explicou que a dose padrão da vacina contra a febre amarela protege uma pessoa por toda a vida, enquanto a dose fracionada protege por pelo menos oito anos. Estudos em andamento, segundo ele, vão continuar a avaliar a proteção da dose fracionada após esse período.

Ao todo, 19,7 milhões de pessoas devem ser imunizadas nos três estados, sendo 15 milhões com doses fracionadas e 4,7 milhões com dose padrão. Receberão a dose regular crianças de 9 meses a menores de 2 anos; pessoas com condições clínicas especiais como HIV/Aids, doenças hematológicas ou após término de quimioterapia; gestantes; e viajantes internacionais, mediante apresentação do comprovante de viagem.

Atualmente, o ministério utiliza a dose padrão da vacina contra a febre amarela com 0,5 mL. Já para a dose fracionada, são aplicados 0,1mL — 1/5 da dose padrão. Desta forma, um frasco com cinco doses da vacina padrão pode imunizar até 25 pessoas com a dose fracionada contra a doença.

O ministério informou ainda que, em janeiro, estados e municípios vão treinar profissionais de saúde e adequar a logística para o fracionamento de doses. Para isso, a pasta deve repassar aos estados 54 milhões de reais do Piso Variável de Vigilância em Saúde.

Campanha nos estados

No Estado de São Paulo, a campanha de vacinação vai acontecer do dia 3 a 24 de fevereiro, em 52 municípios, onde 4,9 milhões de pessoas vão receber a dose fracionada e 1,4 milhão, a dose padrão.

Em 15 municípios do Rio de Janeiro, 2,4 milhões de pessoas devem receber a dose fracionada e 7,7 milhões, a dose padrão. Em razão do Carnaval, a campanha acontece entre 19 de fevereiro e 9 de março. A campanha acontece no mesmo período em oito cidades da Bahia, onde 2,5 milhões vão receber a dose fracionada e 813 mil, a dose padrão.

Nos três estados, o “Dia D de mobilização” acontece no dia 24 de fevereiro, sábado. Em SP, haverá reforço na campanha também no dia 3 de fevereiro.