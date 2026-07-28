Falso dentista é preso por atender pacientes em clínica no Méier

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A Polícia Civil prendeu um homem no Méier, Rio, acusado de exercer ilegalmente a profissão de dentista. Rodrigo Bernardo Ribeiro, sem graduação completa, atendia pacientes e realizava procedimentos. A investigação, iniciada por denúncia do CRO, revelou que ele usava até medicamentos vencidos. Entenda os detalhes do caso.

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A Polícia Civil prendeu um homem acusado de exercer ilegalmente a profissão de dentista em uma clínica no Méier, na Zona Norte do Rio. Segundo a investigação, Rodrigo Bernardo Ribeiro chegou a cursar Odontologia, mas não concluiu a graduação. Ainda assim, ele atendia pacientes e realizava procedimentos como se fosse um profissional habilitado. O consultório, adquirido por ele há cerca de dois meses, funcionava normalmente na Rua Dias da Cruz.

A investigação começou após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO). No momento da abordagem, os agentes da 23ª DP (Méier) encontraram Rodrigo atendendo uma paciente, que informou ter pago aproximadamente R$ 2,3 mil pelos procedimentos. Durante a operação, os policiais também apreenderam documentos e medicamentos, alguns deles com prazo de validade vencido.

Em depoimento, o suspeito afirmou que realizava apenas avaliações, mas, segundo a Polícia Civil, testemunhas e as provas reunidas indicam que ele fazia atendimentos odontológicos. Rodrigo foi autuado por exercício ilegal da profissão, estelionato e crimes contra as relações de consumo. Até o momento, sua defesa não havia se manifestado sobre o caso.