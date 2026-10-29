Falsa dentista é presa durante atendimento na Baixada Fluminense

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Uma mulher foi presa em flagrante em Piabetá, Baixada Fluminense, por se passar por dentista. Sem formação na área, ela realizava procedimentos odontológicos clandestinamente. A operação da Polícia Civil e do Conselho Regional de Odontologia apreendeu materiais e resultou em prisão por exercício ilegal da profissão, estelionato e falsa identidade. Entenda os detalhes da investigação.

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Uma mulher que se passava por dentista foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 28, durante uma fiscalização em uma clínica de Piabetá, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ela não tinha formação em odontologia e realizava procedimentos odontológicos de forma clandestina. A operação foi realizada por agentes das 66ª DP (Piabetá) e 60ª DP (Campos Elíseos), com apoio do Conselho Regional de Odontologia.

A investigação começou com trabalhos de inteligência e monitoramento. Durante a ação de fiscalização, os policiais encontraram a mulher na clínica quando ela se preparava para atender um paciente. Questionada pelos agentes, ela afirmou que não havia cursado odontologia nem iniciado uma graduação na área. Disse ainda ter participado apenas de uma palestra relacionada a procedimentos odontológicos.

No estabelecimento, foram apreendidos materiais usados em atendimentos odontológicos, entre eles resina, ataque ácido, selantes, instrumentos clínicos, brocas de polimento, micromotor e aparelho fotopolimerizador. Os envolvidos foram levados à delegacia e prestaram depoimento.

A mulher foi presa pelos crimes de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, estelionato e falsa identidade.