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Brasil

Fafá de Belém vira embaixadora dos laços de fé que unem Brasil e Portugal

'Sou uma pessoa de afetos e de entrega. Trazer a minha Nazaré de Belém para dialogar com a Nazaré portuguesa é um presente da vida', diz a cantora

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 18h01
Mulher de cabelos brancos presos, sorrindo e segurando um microfone, veste um vestido amarelo com mangas esvoaçantes, em palco iluminado por luzes amarelas e brancas, sob chuva intensa, com público ao fundo
 (Lucas Lima/Divulgação)
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Aos 70 anos, a cantora Fafá de Belém foi convidada, nesta semana, para ser embaixadora da ligação de fé entre Nazaré, em Portugal, e Belém do Pará pelo Círio.

A proposta foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Nazaré, Serafim Antônio, durante encontro com a cantora e representantes políticos e religiosos da cidade portuguesa.

“Sou uma pessoa de afetos e de entrega. Trazer a minha Nazaré de Belém para dialogar com a Nazaré portuguesa é um presente da vida, um encontro de águas e de fé”, destacou Fafá, idealizadora do Encontro das Nazarés, projeto criado para aproximar as duas tradições por meio da cultura, da música e da devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Com a ajuda de Fafá, a ideia é que Brasil e Portugal consigam ampliar a relação entre os dois territórios a partir da fé, da cultura e das tradições locais.

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“O papel de embaixadora envolve a delicadeza de agregar pessoas e mostrar ao mundo quem faz a cultura local”, afirmou Fafá de Belém.

A cantora defendeu um intercâmbio que permita aos nazarenos conhecerem de perto a experiência de Belém e aos brasileiros se aproximarem da história portuguesa da devoção, criando um “abraço coletivo entre as nações”.

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