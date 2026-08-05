Faculdade de Medicina da UFBA elege primeiro diretor negro de sua história

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), primeira escola médica do Brasil, alcançou um marco inédito em seus 215 anos de existência. O médico e professor Antônio Alberto da Silva Lopes se tornou o primeiro homem negro a assumir a direção da instituição desde sua fundação, em 1808.

Antônio Alberto é professor da UFBA desde 1980 e construiu uma carreira de destaque na medicina e na pesquisa. É PhD em Ciência Epidemiológica pela Universidade de Michigan, mestre em Saúde Pública e Medicina Interna, além de ter atuado como pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade. Reconhecido internacionalmente por estudos sobre doença renal crônica e hemodiálise, também integra a Academia de Medicina da Bahia.

A sua eleição, em maio de 2023, representa um momento histórico para uma das mais tradicionais faculdades de medicina do país, que, ao longo de mais de dois séculos, nunca havia tido uma pessoa negra em seu principal cargo de liderança.

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