Fachin pede esclarecimentos a Moraes, Mendonça, Gonet e Andrei

O presidente do STF, Edson Fachin, determinou que os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentem esclarecimentos sobre os fatos envolvendo o relatório da PF que detalhou a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

As respostas deverão ser apresentadas por escrito, em até cinco dias úteis.

O objetivo da medida é esclarecer os fatos antes de eventual análise pelo plenário, que foi solicitada por Mendonça.

Mendonça terá que explicar, por exemplo, as circunstâncias de sua determinação de identificação do interlocutor de Vorcaro em mensagens antes de ser preso — que era Moraes.

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A PF terá que esclarecer se houve investigação de Moraes sem autorização do STF.