Fachin defende código de ética no STF e fim do inquérito das fake news

O presidente do STF, Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira o fim do inquérito das fake news e a adoção de um Código de Ética para os integrantes da Corte.

A fala foi feita durante evento no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Os acontecimentos recentes demonstram o acerto e a urgência de três metas de nossa gestão: a adoção de um Código de Ética, o fim do inquérito das fake news e a modernização do sistema de Justiça”, declarou Fachin.

O inquérito das fake news foi aberto em 2019 e tramita desde então sob sigilo, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado utilizou o procedimento para requisitar e enviar a Fachin relatórios de inteligência da PF que citam possíveis irregularidades do ministro André Mendonça.

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A medida de Moraes foi tomada após Mendonça enviar à PGR outro relatório da PF, sobre as relações do colega com o banqueiro Daniel Vorcaro. As duas situações serão analisadas por Fachin.

Nesta sexta, o presidente do STF prometeu fazer o “certo, no tempo e pela forma que a ordem jurídica exige” e disse que “não haverá precipitação, mas tampouco omissão”.

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Fachin ainda declarou que “nenhuma autoridade está acima da Constituição”, mas disse que é preciso preservar as “instituições”.

“As instituições da República precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão. Nenhuma autoridade está acima da Constituição. Nenhum poder está acima da lei e nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado de Direito Democrático”.