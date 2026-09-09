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Brasil

Fachin decide retirar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News

Procedimento foi aberto em 2019 pelo ministro Dias Toffoli

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 17h30 | Atualizado em 9 set 2026, 17h45
O ministro Alexandre de Moraes, do STF
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Fachin decide retirar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, decidiu, nesta quarta-feira, retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News, que tramita na Corte desde 2019.

Segundo Fachin, ele irá analisar todo o material colhido neste longo período e determinar que a PGR avalie o que deve seguir, com oferecimento de denúncia, e o que pode ser arquivado.

“Inquéritos, PETs ou outros procedimentos de investigação preliminar em andamento, autuados e distribuídos por prevenção ao Inq. 4. 781/DF retornam, no estado em que se encontram, à Relatoria da Presidência, que após análise remeterá os autos à autoridade policial e, ato contínuo, à Procuradoria Geral da República para oferecimento da denúncia ou requerimento do arquivamento, nos termos da lei e do Regimento Interno”, diz o despacho.

Entretanto, todos os atos praticados por Moraes até hoje estão mantidos.

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“Em homenagem à segurança jurídica, à estabilidade dos atos processuais e à confiança legítima na atuação jurisdicional, devem ser preservados os atos regularmente praticados durante o período de vigência da designação, ressalvada, evidentemente, a eventual apreciação pelas vias processuais próprias”, determinou Fachin.

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