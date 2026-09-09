Fachin decide retirar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, decidiu, nesta quarta-feira, retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das Fake News, que tramita na Corte desde 2019.

Segundo Fachin, ele irá analisar todo o material colhido neste longo período e determinar que a PGR avalie o que deve seguir, com oferecimento de denúncia, e o que pode ser arquivado.

“Inquéritos, PETs ou outros procedimentos de investigação preliminar em andamento, autuados e distribuídos por prevenção ao Inq. 4. 781/DF retornam, no estado em que se encontram, à Relatoria da Presidência, que após análise remeterá os autos à autoridade policial e, ato contínuo, à Procuradoria Geral da República para oferecimento da denúncia ou requerimento do arquivamento, nos termos da lei e do Regimento Interno”, diz o despacho.

Entretanto, todos os atos praticados por Moraes até hoje estão mantidos.

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“Em homenagem à segurança jurídica, à estabilidade dos atos processuais e à confiança legítima na atuação jurisdicional, devem ser preservados os atos regularmente praticados durante o período de vigência da designação, ressalvada, evidentemente, a eventual apreciação pelas vias processuais próprias”, determinou Fachin.