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Brasil

Fachin arquiva inquérito das fake news

Decisão atende parecer da PGR

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 20h02 | Atualizado em 9 nov 2026, 20h12
Homem idoso de óculos, terno azul, gravata roxa e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones e notebook à frente, em ambiente formal
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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Fachin arquiva inquérito das fake news Priorize VEJA no Google

O presidente do STF, Edson Fachin, determinou o arquivamento do inquérito das fake news, que tramitava há mais de sete anos.

A decisão atendeu a um parecer enviado nesta segunda-feira pela PGR.

“Já não se encontra fundamento bastante para a manutenção indefinida do procedimento originário como eixo aglutinador de sucessivas linhas investigativas sem reavaliação concreta da necessidade de sua continuidade como investigação matriz”, afirmou Fachin.

O inquérito foi aberto em março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, e distribuído para Alexandre de Moraes sem sorteio.

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Desde então, a apuração seguiu de forma sigilosa e levou à abertura de diversos procedimentos relacionados.

Em setembro, Fachin assumiu a relatoria do caso, após Moraes usar o inquérito para retaliar André Mendonça. O presidente do STF passou a analisar todos os casos vinculados e já havia arquivado parte deles.

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Na decisão desta segunda-feira, Fachin ressaltou que o arquivamento não invalida os atos anteriores.

O magistrado ainda determinou que deverão ser filtradas as informações que envolvam sigilos bancário, fiscal, telefônico e vida privada, e que somente depois disso o sigilo da investigação seja levantado.

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