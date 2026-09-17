Fachin adia análise de ação sobre conduta de André Mendonça

O presidente do STF, Edson Fachin, adiou indefinidamente a análise de uma ação que discute a condução do ministro André Mendonça em investigações, que estava prevista para a próxima semana.

A decisão ocorreu após o pedido de vista em uma questão de ordem que pretendia unir esse caso ao julgamento das relações entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

“Considerando a direta relação dos pontos contidos na Questão de Ordem referida acima com a apreciação destes autos, abarcando questionamento sobre a regularidade da própria relatoria, a inclusão em pauta será oportunamente redesignada”, justificou Fachin.

Na terça-feira, houve uma sessão extraordinária para decidir sobre a abertura ou não de uma investigação contra Moraes. Antes do início do julgamento, contudo, o ministro Gilmar Mendes apresentou questão de ordem pedindo a análise conjunta com a ação sobre Mendonça.

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Quatro ministros foram favoráveis e quatro contra. Entretanto, Flávio Dino retirou seu voto e pediu vista. Com isso, ele tem até noventa dias para devolver o processo.