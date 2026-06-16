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Brasil

Facção venezuelana é alvo de operação policial no Brasil

Polícia Civil de Roraima cumpre mandados de prisão em outros cinco estados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h26
Operação mirou Tren de Aragua
Operação mirou Tren de Aragua (Polícia Civil de Roraima/Divulgação)
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A Polícia Civil de Roraima realiza nesta terça-feira uma operação contra a facção criminosa venezuelana Tren de Aragua, que atua também no Norte do Brasil, além de outros países da região.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. Além de Roraima, a ação ocorre em cinco outros estados: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

A investigação indicou crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio de armas. O envio de armamentos ao Comando Vermelho está sendo apurado.

O chefe do Tren de Aragua, Niño Guerrero, foi morto na semana passada em uma operação militar americana realizada em coordenação com autoridades da Venezuela.

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Guerrero já estava no radar das polícias não apenas venezuelanas, mas também da Colômbia, Equador, Chile, Peru, Brasil e EUA. Ele foi condenado por homicídios, tráfico e contrabando.

“Niño Guerrero está envolvido em atividades criminosas há mais de duas décadas e transformou o Tren de Aragua de uma gangue prisional envolvida em extorsão e suborno em uma organização com crescente influência em todo o Hemisfério Ocidental”, afirmou o Departamento de Tesouro dos EUA, que tinha oferecido 5 milhões de dólares por informações sobre líder criminoso.

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