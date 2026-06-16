Facção venezuelana é alvo de operação policial no Brasil

A Polícia Civil de Roraima realiza nesta terça-feira uma operação contra a facção criminosa venezuelana Tren de Aragua, que atua também no Norte do Brasil, além de outros países da região.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. Além de Roraima, a ação ocorre em cinco outros estados: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

A investigação indicou crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio de armas. O envio de armamentos ao Comando Vermelho está sendo apurado.

O chefe do Tren de Aragua, Niño Guerrero, foi morto na semana passada em uma operação militar americana realizada em coordenação com autoridades da Venezuela.

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Guerrero já estava no radar das polícias não apenas venezuelanas, mas também da Colômbia, Equador, Chile, Peru, Brasil e EUA. Ele foi condenado por homicídios, tráfico e contrabando.

“Niño Guerrero está envolvido em atividades criminosas há mais de duas décadas e transformou o Tren de Aragua de uma gangue prisional envolvida em extorsão e suborno em uma organização com crescente influência em todo o Hemisfério Ocidental”, afirmou o Departamento de Tesouro dos EUA, que tinha oferecido 5 milhões de dólares por informações sobre líder criminoso.