Facas, tesouras, estiletes, canivetes, pés de cabra e socos-ingleses estão entre os objetos retirados de circulação pela Polícia Militar no centro de São Paulo. Desde janeiro de 2023, foram apreendidos 34. 500 materiais classificados pela corporação como perfurocortantes durante a Operação Corte Zero, realizada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

O balanço mais recente da 2ª Companhia do batalhão aponta que 2. 778 objetos foram recolhidos entre janeiro e novembro de 2026. As facas aparecem em primeiro lugar, com 965 unidades neste ano, seguidas pelas tesouras, com 810, e pelos estiletes, com 280. Outros 212 materiais foram classificados como objetos pontiagudos.

A lista de apreensões inclui ainda serrotes, alicates, simulacros, chaves de fenda, martelos, garfos, chaves de boca e isqueiros, entre outros itens. O levantamento considera também o período entre agosto de 2025 e novembro de 2026, quando a companhia retirou 5. 066 armas como essas de circulação.

A Operação Corte Zero é conduzida pelo 7º Batalhão e tem como objetivo identificar pessoas que portam materiais com potencial lesivo e verificar possíveis situações de envolvimento em atividades criminosas. Segundo a Polícia Militar, as abordagens também contribuíram para combater a concentração de pessoas em áreas anteriormente ocupadas pela Cracolândia.

Continua após a publicidade

“Durante as operações, as equipes identificavam pontos de concentração de pessoas, realizavam abordagens para verificar possíveis pendências criminais e retiravam objetos que poderiam ser utilizados em roubos, furtos e outros delitos. Com isso, conseguimos reduzir situações de risco e dificultar a prática de crimes nessas áreas”, afirmou o capitão Walter de Lucas Filho, comandante da 2ª Companhia do 7º Batalhão Metropolitano.

Após as apreensões, os materiais são encaminhados ao 3º Distrito Policial, em Campos Elíseos, onde passam por perícia e, posteriormente, são destruídos.

Continua após a publicidade

De acordo com o delegado titular da unidade, Luís Carlos Silva Santos, o porte de objeto cortante fora de casa pode configurar contravenção penal. Caso o material seja utilizado na prática de um crime, o responsável também poderá responder pela infração.

Os objetos recolhidos podem ser próprios, quando fabricados para ataque ou defesa, ou impróprios, originalmente destinados a atividades domésticas ou profissionais, como facas e tesouras.