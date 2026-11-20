Mensagens recuperadas pela Polícia Federal indicam que o ex-ministro Fábio Faria conversou com o banqueiro Daniel Vorcaro sobre a possibilidade de criar um instituto para o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Faria encaminhou a Vorcaro mensagens que, segundo ele, foram trocadas com Moraes sobre a hipótese.

O diálogo ocorreu em março de 2024, durante a organização de um evento em Londres que foi patrocinado pelo Banco Master e homenageou o ministro do STF.

“Vai achar que eu vou montar um instituto kkk”, diz a primeira mensagem, que seria de Moraes. “Pode né! Um em Londres eh legal”, respondeu Faria. “Vambora”, reagiu o interlocutor. “Gilmar ficou cabreiro por causa do André. Por causa do IDP. Concorrência kkk”, acrescentou.

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Em seguida, o ex-ministro insiste com Vorcaro sobre a ideia. “VMs montar um instituto pra ele el Londres. Andre Mendonça montou um. Todos estão montando”, declarou. Não há resposta do banqueiro sobre o tema.

Fábio Faria, que atuou como ministro das Comunicações no governo de Jair Bolsonaro, foi responsável pela aproximação entre Moraes e Vorcaro, no final de 2023.

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O diálogo consta em um relatório da PF com menções ao ministro André Mendonça no celular de Vorcaro. Também foram elaborados documentos com citações a outros ministros, incluindo Moraes, mas esses não vieram a público.

A referência a Mendonça ocorreu por causa do Instituto Iter, lançado por ele naquele mês. O ministro deixou a sociedade em setembro deste ano, após a divulgação de um encontro com Vorcaro no local.

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Já Gilmar Mendes, também mencionado no diálogo, é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília (IDP).