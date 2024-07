Explosão no rio Negro deixa três mortos no Amazonas

Uma embarcação que saiu de Manaus na última sexta-feira, 26, pegou fogo 40 minutos depois de deixar a capital amazonense. O barco estava programado para chegar ao município de Santa Isabel do Rio Negro, a 640km do local de partida, na próxima segunda-feira. A explosão no início da madrugada de sábado, 27, obrigou os passageiros a pularem no rio Negro para tentarem se salvar. Duas idosas e um adolescente tiveram a morte confirmada até agora e pelo menos 59 ficaram feridos.

Ainda não foi confirmada a causa do acidente. Bombeiros e mergulhadores trabalham no resgate das vítimas, mas ainda não se sabe quantos tripulantes e passageiros estavam a bordo. A Marinha vai investigar o acontecido.