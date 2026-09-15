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Brasil

Ex-presidentes do STF faltam a julgamento de Moraes

Sessão começou com um apelo do presidente Edson Fachin por 'sensatez, decoro e serenidade' dos ministros no julgamento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h56 | Atualizado em 15 set 2026, 11h13
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros em mesa semicircular de madeira clara, alguns de toga preta, e público assistindo de costas. Dois monitores exibem um ministro falando. Ao fundo, parede de pedra com brasão e crucifixo, e bandeira do Brasil
Plenário do STF durante julgamento  (Gustavo Moreno/STF)
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Inicialmente previstos como convidados para a sessão do STF sobre o julgamento do pedido de investigação contra Alexandre de Moraes, ex-presidentes do tribunal não atenderam ao chamado.

ATUALIZAÇÃO, 11H04 — A assessoria do STF nega que o presidente da Corte, Edson Fachin, tenha convidado os ex-presidentes. O que ocorreu, segundo a Corte, é que os lugares no plenário foram reservados para os ex-presidentes, caso eles viessem, mas sem convite direto de Fachin, diz a assessoria do Supremo.

Segundo interlocutores da Corte, o plenário do STF está ocupado por jornalistas e outros convidados, mas não ex-magistrados que comandaram o tribunal.

A sessão começou há pouco com um discurso de Fachin em que apelou aos colegas por sensatez, decoro e serenidade dos colegas na análise da questão.

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“Somos seres humanos. Podemos errar. Podemos divergir. Podemos mudar de entendimento. Podemos ter percepções distintas sobre os mesmos fatos e sobre o Direito. O momento exige de nós aquilo que se espera de quem exerce a jurisdição constitucional: sensatez, decoro e serenidade”, diz Fachin.

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