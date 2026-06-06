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O ex-prefeito de Ourilândia do Norte, Romildo Veloso, matou a ex-esposa Icicléia Alves Veloso, conhecida como Léia, a tiros durante a assinatura do divórcio. Em seguida, ele foi encontrado morto. A Polícia Civil do Pará abriu inquéritos para investigar o feminicídio e o suposto suicídio que chocou a cidade.

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O ex-prefeito de Ourilândia do Norte (PA), o vereador Romildo Veloso e Silva (PP) matou a tiros a ex-esposa Icicléia Alves Veloso. O assassinato ocorreu na última quarta-feira, no momento em que os dois estavam assinando o divórcio. Em seguida, o prefeito foi encontrado morto.

A esposa, uma empresária que era conhecida na cidade como Léia Veloso, foi socorrida e levada para o hospital, mas faleceu nesta quinta-feira. O assassinato ocorreu dentro do escritório de advocacia.

Na hora em que o prefeito matou a mulher, eles se preparavam para formalizar o divórcio e assinar os documentos sobre a divisão de bens da família. Após matar a mulher, o prefeito foi encontrado morto em um banheiro. Havia um disparo de bala na cabeça do ex-prefeito.

A Polícia Civil do Pará informou que abriu dois inquéritos, para investigar os dois crimes, de feminicídio de Léia Veloso e de suicídio do ex-prefeito Romildo Veloso. Segundo a polícia, o ex-prefeito morreu no loca e havia duas armas junto ao corpo dele.

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Os policias que conduzem a investigação irão ouvir testemunhas que podem ajudar a elucidar os motivos que levaram o ex-prefeito a matar a mulher e depois a tirar a própria vida, se for confirmado o suicídio. A polícia está realizando perícias para auxiliar nas investigações e já recolheu imagens gravadas no local do crime.

Segundo reportagem da TV Liberal, que foi atrás das testemunhas, Romildo Silva solicitou ao advogado que fazia o divórcio para falar a sós com ex-esposa Léia e, momentos após o casal deixar a sala do advogado, ouviu-se os disparos.

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Léia teria sido assassinada enquanto estava sentada em uma cadeira do escritório. O corpo do ex-prefeito foi encontrado no banheiro do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura de Ourilândia manifestou pesar pela morte de Léia e decretou luto de três dias no município. O ex-prefeito era médico e era conhecido como ‘Doutor Veloso’. Ele exerceu quatro mandatos na prefeitura antes de ser eleito vereador, em 2024. O casal deixa dois filhos.