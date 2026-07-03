Ex-mulher do goleiro Bruno está desaparecida em Minas Gerais

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes de Souza, está desaparecida desde quinta-feira, 2, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. Em nota, a instituição diz que “as diligências realizadas até o momento apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime”.

Segundo boletim de ocorrência feito pelo seu atual marido, na quinta-feira, 2, a mulher teria saído dizendo que iria para a casa da mãe, na mesma cidade de Ribeirão das Neves, onde a família mora. Ela, no entanto, deixou os filhos com a mãe, saiu e não entrou mais em contato.

Ainda de acordo com o relato do marido à polícia, ela deixou o celular, onde havia várias conversas com agiotas que cobravam supostas dívidas. Ele também diz ter encontrado cartas de despedida deixadas por ela. Nas redes sociais, o marido de Dayanne postou cartaz com pedido de ajuda sobre o paradeiro da mulher.

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Dayanne estava casada com Bruno quando Eliza Samudio, apontada como namorada do então goleiro do Flamengo, desapareceu, em junho de 2010. Dayanne chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador com Eliza — ela foi absolvida.

Ela conheceu Bruno em Ribeirão das Neves, cidade do goleiro, e tinha algum tipo de relacionamento desde que ela tinha 12 anos. Eles ficaram casados por sete anos.

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O goleiro foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio, cujo corpo nunca foi encontrado. Em 2019, ele conseguiu a progressão de regime e chegou a voltar a atuar como jogador profissional. Hoje, aos 41 anos, ele atua pelo Menezes Esporte Clube, um time amador de Minas Gerais.