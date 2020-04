Ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros testa positivo para coronavírus

O deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP) testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo político em uma rede social na noite deste sábado 25.

Pelo Twitter, Barros, de 60 anos, afirmou que está internado na Santa Casa de Maringá, no norte do estado do Paraná, desde sexta-feira 24. Ele disse que seu quadro de saúde é estável e que apresenta “boa evolução”.

“Agradeço a família, profissionais de saúde e amigos pelo apoio e orações”, escreveu.

Testei positivo para coronavírus. Estou internado na Santa Casa de Maringá desde ontem com quadro estável e boa evolução. Agradeço a família, profissionais de saúde e amigos pelo apoio e orações. Continua após a publicidade — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) April 26, 2020

O irmão do deputado e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), também contraiu a Covid-19. Ele ficou internado entre 30 de março e 3 de abril, mas está recuperado da doença.

Barros foi nomeado ministro da Saúde em meio de 2016, pelo então presidente Michel Temer após o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff em razão do processo de impeachment.