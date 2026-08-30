Ex-craque da seleção, Luizão é acusado de agredir namorada

Conhecido como Luizão, o ex-jogador da seleção brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulard é acusado de ter agredido a namorada depois de uma discussão ocasionada por ciúmes.

O episódio aconteceu na madrugada deste domingo em um condomínio em Maresias, no litoral de São Paulo.

De acordo com a polícia, a vítima se feriu ao tentar se defender das agressões. O caso é investigado como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher.

A Secretaria de Segurança Pública informou, em nota, que as investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos.