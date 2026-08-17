Evento da Esfera com a EMS terá Geraldo Alckmin, Hugo Motta e Gilmar Mendes em Brasília

A Esfera Brasil e a farmacêutica EMS reunirão autoridades dos três poderes da República na 4ª edição do Fórum Saúde, que acontece nesta quarta-feira, em Brasília.

Com o tema “Soberania e Tecnologia: Impulsionando a Indústria Nacional”, o encontro discutirá os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da indústria brasileira, com foco em inovação, tecnologia, produção nacional e fortalecimento da capacidade do país na saúde.

Entre os convidados, estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro do STF Gilmar Mendes e o presidente da EMS, Carlos Sanchez.

Representantes de órgãos reguladores, instituições de fomento, do setor produtivo e da comunidade científica também estarão no evento.