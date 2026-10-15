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Brasil

Estudantes da rede pública de São Paulo terão simulado para Enem e Provão

É a primeira vez que governo estadual oferecerá treinamento para provas nesse formato

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 08h30
Grupo de jovens e adultos, alguns com mochilas e bolsas, em pé em um pátio de paralelepípedos, com um prédio de vidro ao fundo. A maioria está de costas ou de perfil, vestindo roupas casuais como camisetas, calças e bermudas.
Estudantes no primeiro dia de provas do Enem Em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Pela primeira vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai aplicar um simulado preparatório para o Enem e o Provão Paulista Seriado para os 325 mil estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio.

A prova será no formato impresso e realizada em dois dias, entre os dias 19 e 20 de outubro, nas mais de 3.500 escolas com alunos dessas turmas.

O simulado segue o formato do exame nacional. No primeiro dia de aplicação, na segunda-feira (19), serão de 2h a 5h30 de prova, e os estudantes deverão responder a 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e fazer a redação.

No segundo dia, terça-feira (20), serão de 2h a 5h de prova, com 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática. As provas serão aplicadas durante o horário de aulas: manhã, tarde, noite ou em tempo integral.

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O Provão Paulista Seriado é uma forma de ingresso em universidades públicas de São Paulo feita ao longo do Ensino Médio. Os alunos fazem provas na 1ª, 2ª e 3ª séries. No final, podem conquistar uma vaga em instituições como USP, Unicamp e Unesp.

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