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Brasil

‘Estamos juntos para a vida’, disse ex-presidente do BRB a Daniel Vorcaro

Dono do Master teve divergência com Paulo Henrique Costa, mas depois contemporizou: 'Vamos enfrentar muita coisa ainda em conjunto'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 12h45
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa
O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa (Renato Alves/Agência Brasília/Divulgação)
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‘Estamos juntos para a vida’, disse ex-presidente do BRB a Daniel Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Mensagens recuperadas pela Polícia Federal mostram a proximidade do banqueiro Daniel Vorcaro com o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

Os dois estão presos preventivamente desde março e abril, respectivamente, pela suspeita de participação em uma fraude na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB.

Em outubro de 2024, meses antes da tentativa da aquisição, os dois tiveram uma discordância por operações entre as duas instituições financeiras.

Depois, contudo, Vorcaro contemporizou: “Amigo, estamos juntos agora. De verdade. Se não estivéssemos nem falaria nada. Mas estou apostando numa relação de vida. Vamos enfrentar muita coisa ainda em conjunto. Então bola para frente”.

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Paulo Henrique Costa foi na mesma linha: “Estamos juntos mesmo para a vida”.

A PF considerou que, naquele momento, os dois já se entendiam como “parceiros de projetos” e já planejavam a compra.

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“A sequência de mensagens evidencia que os interlocutores tinham um vínculo que ultrapassa a mera negociação de cessão de carteiras de crédito entre dois representantes de instituições financeiras. Os termos utilizados por ambos demonstram que já se entendiam como parceiros de projetos, integrantes de uma mesma associação organizada que tinha como uma de suas primeiras tarefas propiciar a compra do Banco Master pelo BRB”, disse a corporação, em relatório enviado ao STF.

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