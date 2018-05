Estados relatam estoques baixos de bolsas de sangue e oxigênio

O presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Leonardo Vilela, afirmou que bancos de sangue de diversos Estados estão com estoques reduzidos, o que põe em risco o atendimento a pacientes. “Com as dificuldades nos transportes, doadores não conseguem chegar aos postos de coleta”, afirmou. Vilela disse que um transplante chegou a ser desmarcado justamente pela falta de bolsas de sangue.

A obtenção de oxigênio também é uma das queixas mais comuns das secretarias. “E isso pode ser feito apenas por caminhão, não há alternativa.”