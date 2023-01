Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico é desmantelado pela PF

A operação Fim do Mundo, da Polícia Federal e do Ministério Público, visa desmantelar uma quadrilha do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, separada em três núcleos, que chegou a movimentar 100 milhões de reais oriundos da venda de entorpecentes. Em ação nesta quinta-feira, 26, cerca de 100 policiais federais cumprem dezoito mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Santa Catarina contra acusados de praticarem lavagem de dinheiro com lucros do tráfico.

Os três núcleos da quadrilha eram responsáveis por realizar a inserção de drogas nas regiões dos quatro estados. Eles compravam imóveis de alto padrão e usavam empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro.

Até o momento, dez pessoas foram presas. Quinze imóveis, dezenove automóveis e duas embarcações foram sequestrados; além de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa terem sido bloqueadas. Os acusados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. A investigação teve início em maio de 2020 com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de capitais de uma organização criminosa com atuação em uma comunidade do Rio de Janeiro.