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Brasil

Escândalo Master revela incrível coleção de mimos de Vorcaro a poderosos

Modelos, uísque, viagens e cartão de crédito fazem parte da lista de agrados a autoridades

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 11h34 | Atualizado em 3 set 2026, 11h24
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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A quebra de sigilo de um relatório da PF sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e Daniel Vorcaro trouxe à tona mais itens da extensa lista de presentes e agrados dados pelo banqueiro a autoridades. A investigação relativa a Moraes identificou contratos milionários de honorários advocatícios, uma proposta de transferência de cotas de um jato e de um helicóptero, além do pagamento de viagem oferecida por Vorcaro ao ministro da Suprema Corte e integrantes de sua família.

Um dos principais pontos é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O Master se comprometeu a pagar ao escritório 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos.

Em um segundo contrato de honorários envolvendo o Barci de Moraes Sociedade de Advogados, a PF identificou “limite máximo remuneratório” no valor de R$ 50 milhões “a título de pró-labore” durante os 36 meses de contrato.

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Em um dos diálogos com Vorcaro, o advogado Leonardo Palhares enviou duas propostas para quitação do contrato.

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Pela minuta apresentada, R$ 40 milhões seriam pagos por meio da entrega de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, e os R$ 10 milhões restantes por meio do pagamento das despesas causadas pelo uso das aeronaves.

Vorcaro também ofereceu um serviço de luxo a Moraes. Segundo a PF, o banqueiro promoveu uma recepção no Six Senses Botanique, hotel localizado em Campos do Jordão, em São Paulo, para uma comitiva relacionada nas mensagens a “Alex”.

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A programação contemplava almoço, contratação de um chef particular identificado como Zé Maria, passeios a cavalo e assistência de funcionários ligados a Vorcaro.

O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro com o ministro revela ainda que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado com limite de R$ 300 mil para cada.

Whisky

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Em abril de 2024, Vorcaro também pagou uma degustação de whisky em Londres para autoridades de Brasília quando financiou um fórum jurídico na capital britânica. Entre os participantes estavam os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A anotação aponta a contratação de um “serviço de degustação Macallan no George Club”. Trata-se de um prestigiado whisky escocês que na internet aparece vendido com preços que variam entre R$ 800 e R$ 5. 000.

Modelos

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As investigações também mostram que o banqueiro financiou uma rotina de luxo com jatinhos, hotéis de alto padrão e cachês para modelos em festas particulares com o objetivo de cortejar autoridades e a elite política.

Mensagens obtidas por meio do celular de Vorcaro mostram que ele recebia fotos de mulheres de biquíni enviadas por colaboradores encarregados da organização dos eventos.

Os encontros contavam com DJs e, por vezes, ocorreram em iates e eventos associados a grandes ocasiões, como o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil e festas temáticas no exterior.

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A PF apura se os eventos funcionavam como uma rede estruturada para influenciar decisões e aproximar o ex-banqueiro de figuras com poder de decisão em gabinetes..

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