Entenda a polêmica entre as Havaianas e as bordadeiras de Alagoas

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A Associação de Moradores da Ilha do Ferro e a Cooperativa de bordadeiras Art-Ilha acusaram a Havaianas de apropriação cultural. A empresa usou o nome do povoado e a estética do tradicional “bordado boa noite” sem consulta prévia. A Havaianas acolheu a reivindicação e abriu diálogo com as lideranças da região para ajustar a coleção e buscar futuras parcerias. Confira os detalhes dessa importante negociação.

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A Associação de Moradores da Ilha do Ferro (AL) e a Cooperativa de bordadeiras Art-Ilha acusaram a Havaianas de apropriação cultural por utilizar o nome do povoado e a estética do tradicional “bordado boa noite” sem consulta prévia. A empresa acolheu a reivindicação e abriu diálogo com as lideranças da região. A polêmica foi tema de nota da coluna Gente publicada nesta segunda, 9.

Como começou a polêmica entre a Havaianas e a comunidade?

As entidades denunciaram que nenhuma artesã ou liderança comunitária foi comunicada ou autorizada a ceder a marca e o saber tradicional. Após a repercussão negativa, a Havaianas iniciou contatos diretos com representantes locais na última semana para ajustar a apresentação da coleção e rediscutir os rumos comerciais do calçado.

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O que argumentam os moradores e qual foi a resposta da marca?

Na nota oficial, os moradores ressaltaram que o produto impresso nas sandálias não reflete a técnica e a identidade do bordado artesanal, classificando o uso sem autorização como apropriação cultural da história do povoado. As entidades destacaram, contudo, que a comunidade sempre foi acolhedora e que permanece aberta a conversar para entender o processo e apresentar o trabalho real. Por sua vez, a Havaianas afirmou ter acolhido o pedido de alteração do nome do produto e informou que já adota as medidas necessárias para efetivar a mudança em diálogo com as lideranças locais.

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Qual é a importância cultural da Ilha do Ferro em Alagoas?

A Ilha do Ferro é um pequeno povoado com cerca de 500 habitantes situado no município de Pão de Açúcar, no sertão alagoano, às margens do Rio São Francisco. A localidade possui uma das maiores concentrações de oficinas de artesãos por metro quadrado do mundo e atrai atenção por suas esculturas em madeira feita com galhos mortos e troncos da caatinga. A vila também é reconhecida nacionalmente pela cooperativa de mulheres que preserva a tradição do bordado boa noite, mantendo ateliês de portas abertas em casas coloridas onde criadores atendem diretamente aos visitantes.

Quais são os próximos passos da negociação entre as partes?

Com as tratativas abertas desde a semana passada, a Havaianas e os representantes da comunidade alagoana buscam construir de forma conjunta os desdobramentos sobre a linha de calçados. A fabricante de calçados estuda a possibilidade de firmar uma parceria futura com os moradores para valorizar a cultura e os artistas locais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.