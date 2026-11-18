Empresário que presta serviço de iluminação em festivais é preso com uma tonelada de cabos da Light
Carlos Eduardo Torné Berenguer, de 70 anos, já trabalhou com grandes artistas
Um empresário do ramo de eventos foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 17, com cerca de uma tonelada de cabos da Light. Carlos Eduardo Torné Berenguer, de 70 anos, atua na prestação de serviços de iluminação para grandes eventos, como o Festival Doce Maravilha, no Rio. Ele não apresentou documentos que comprovem a origem do material.
Carlos Eduardo foi abordado por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, após o recebimento de uma denúncia anônima. Os policiais realizaram uma vistoria no local, repleto de contêineres. Em um deles, os cabos foram encontrados em rolos, identificados com a marca da Light. O empresário foi autuado pelos crimes de receptação qualificada e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, e passará por audiência de custódia.
Entre as prestações de serviço atribuídas ao empresário, estão trabalhos como o Tardezinha, do cantor Thiaguinho, o festival Nuamanice, de Ludmilla, e um show do DJ Alok em 2023, em frente ao Copacabana Palace. Este último foi organizado em comemoração aos 100 anos do hotel.
Troca de cabos na Linha Vermelha
Para prevenir o roubo dos cabos de cobre na Linha Vermelha, a RioLuz está trocando o tipo de fiação que passa pela via. O material subterrâneo de cobre será substituído por uma alternativa de alumínio, instalada de forma aérea, em postes e outras estruturas. O alumínio possui valor comercial menor e a passagem aérea dificulta furtos, apesar da poluição visual.
Segundo a RioLuz, somente em 2026, o prejuízo decorrente de furtos de cabos de cobre na Linha Vermelha é de mais de 370.000 reais. Foram 123 ocorrências, incluindo a subtração de quase quatro mil metros de cabos e 25 luminárias de LED. Em caso de suspeita, a orientação é denunciar por meio do telefone 190.