Um empresário do ramo de eventos foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 17, com cerca de uma tonelada de cabos da Light. Carlos Eduardo Torné Berenguer, de 70 anos, atua na prestação de serviços de iluminação para grandes eventos, como o Festival Doce Maravilha, no Rio. Ele não apresentou documentos que comprovem a origem do material.

Carlos Eduardo foi abordado por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, após o recebimento de uma denúncia anônima. Os policiais realizaram uma vistoria no local, repleto de contêineres. Em um deles, os cabos foram encontrados em rolos, identificados com a marca da Light. O empresário foi autuado pelos crimes de receptação qualificada e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, e passará por audiência de custódia.

Entre as prestações de serviço atribuídas ao empresário, estão trabalhos como o Tardezinha, do cantor Thiaguinho, o festival Nuamanice, de Ludmilla, e um show do DJ Alok em 2023, em frente ao Copacabana Palace. Este último foi organizado em comemoração aos 100 anos do hotel.

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Troca de cabos na Linha Vermelha

Para prevenir o roubo dos cabos de cobre na Linha Vermelha, a RioLuz está trocando o tipo de fiação que passa pela via. O material subterrâneo de cobre será substituído por uma alternativa de alumínio, instalada de forma aérea, em postes e outras estruturas. O alumínio possui valor comercial menor e a passagem aérea dificulta furtos, apesar da poluição visual.

Segundo a RioLuz, somente em 2026, o prejuízo decorrente de furtos de cabos de cobre na Linha Vermelha é de mais de 370.000 reais. Foram 123 ocorrências, incluindo a subtração de quase quatro mil metros de cabos e 25 luminárias de LED. Em caso de suspeita, a orientação é denunciar por meio do telefone 190.