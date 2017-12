Empresário é morto pelo próprio irmão na festa da loja da família

O empresário Matteo Petriccione, de 35 anos, é procurado pela Polícia Civil de São Paulo. Matteo é suspeito de assassinar o próprio irmão durante a confraternização de Natal da concessionária de carros de luxo da família, na Zona Norte da cidade. De acordo com a polícia, Marcelo Petriccione, de 49 anos, foi morto com três tiros após um desentendimento com o irmão. Os dois irmãos eram sócios da loja de carros A.M.Marcelo, na Casa Verde, onde acontecia a festa.

O crime aconteceu por volta da meia-noite deste sábado (23). Segundo a polícia, Matteo teria sumido durante o evento, e foi localizado, dormindo, em uma sala da loja. Ao acordar, se desentendeu com o irão e entrou em luta corporal com ele. Durante a confusão, se afastou por um minuto e então retornou com um revólver, que disparou três vezes.

Matteo foi desarmado por outro rapaz que acompanhava a briga e, em seguida, fugiu a pé da concessionária. Marcelo foi levado ao Hospital Santana, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a briga, Matteo chegou a atingir sua tia, de 71 anos, com uma cabeçada no nariz.

O caso foi registrado pelo 13º DP (Casa Verde), onde é investigado como homicídio e lesão corporal. Não há informações se Matteo estava alcoolizado durante o crime ou sobre o motivo do desentendimento entre os irmãos.