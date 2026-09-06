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Brasil

Embate no STF entre Mendonça e Moraes é o principal debate público do ano nas redes

O caso superou episódios de alto impacto, como as investigações do inquérito Dark Horse e a condenação de Jair Bolsonaro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 15h00
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas pretas, sentados em cadeiras de couro marrom em um tribunal. O da esquerda, com cabelo grisalho, olha para a direita. O da direita, careca, olha para baixo, com uma gravata azul clara. Ambos estão atrás de uma bancada de madeira clara, com microfones e papéis à frente
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes (Gustavo Moreno/STF)
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Levantamento publicado pelo Democracia em Xeque aponta que o enfrentamento entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Alexandre de Moraes é o assunto político com maior destaque neste ano nas redes sociais, sendo o único evento da série histórica a romper a marca de 1 milhão de publicações em um único dia (1.123.533). O caso superou episódios de alto impacto, como as investigações do inquérito Dark Horse (911 mil) e a condenação de Jair Bolsonaro (756 mil). “A tração manteve-se acelerada no acumulado de 72 horas, isolando o episódio no topo do painel com mais de 2,3 milhões de menções, novamente a maior da série histórica. Evento alcançou o segundo maior pico horário da série, atrás apenas do pico alcançado no momento da definição da dosimetria da pena do ex-presidente, Jair Bolsonaro, em setembro de 2025”, diz trecho do documento. 

Tabela com dados de casos políticos e seus respectivos alcances em 24h, 72h, 7 dias, pico horário e tempo até o pico. O caso Mendonça vs Moraes em 01/09/2026 destaca-se em verde com 1.123.533 em 24h, 2.317.394 em 72h, pico de 84,9 mil e 9 horas até o pico
Números mostram repercussão de principais assuntos políticos da atualidade (Democracia em Xeque/Reprodução)

No último dia 3, a partir das 20h, segundo o relatório, ocorreu o momento de deslocamento do eixo central do debate para o conflito entre os ministros diante da acusação de Moraes de abuso de autoridade supostamente cometida por Mendonça. “O assunto passou a dominar as redes através de distintos eixos narrativos. Ganharam destaque as alegações de instabilidade judicial e de ‘fim do STF’ devido à escalada do conflito entre os ministros, nos relatórios de inteligência utilizados por Moraes indicando assimetria em ações de Mendonça conforme o grupo político, na declaração de Lula sobre ‘vazamentos seletivos’, no pedido da PGR de nulidade do relatório da PF sobre Moraes e Vorcaro, na acusação da ação de Moraes como ‘ato de retaliação’ contra sua exposição no caso Master, no pedido de Mendonça a Fachin para que Moraes fosse afastado, na mobilização política e social para manifestações no 7 de setembro e greve de caminhoneiros em apoio a Mendonça e de pressão pelo afastamento de Moraes e acusações de articulação entre Moraes, Davi Alcolumbre e Flávio Dino contra André Mendonça”, diz outro trecho da análise. Além disso, perfis de direita criticaram amplamente o pedido da inclusão de André Mendonça no “Inquérito das Fake News”, enquadrando a investigação como uma forma de perseguição a adversários políticos.

Anteriormente, ainda no dia 3, houve destaque para o debate em torno da gravação revelada pelo ICL Notícias do contato entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O assunto, porém, não não ultrapassou as discussões sobre a atual crise do Supremo. “Na manhã de sexta-feira, 4, o conflito entre Moraes e Mendonça continuou dominando o debate digital sobre o tema. As menções a André Mendonça permaneceram ganhando tração, ultrapassando, em alguns momentos, as citações a Alexandre de Moraes”, diz o relatório.

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A base de observação do Instituto é composta por uma lista de atores ligados ao debate político, entre eles políticos, influenciadores, mídia de referência e mídia partidária. A coleta de conteúdos é realizada a partir de perfis no Facebook e Instagram, canais do YouTube, perfis no X e no TikTok, com no total mais de 19 mil perfis. Além disso, foi utilizado para esse relatório dados obtidos pela ferramenta de social listening Talkwalker.

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