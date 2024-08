Embaixada do Brasil no Líbano orienta brasileiros a saírem do país

A embaixada do Brasil no Líbano emitiu um alerta pedindo aos cidadãos que, por precaução, avaliem deixar o país. O alerta foi divulgado por meio de uma nota publicada no site da embaixada, que também pede àqueles que precisam ir ao Líbano que evitem o sul do país, as áreas de fronteira ou outras localizações consideradas de risco.

O aviso foi publicado na última quinta-feira, 1º, quando o líder do Hamas Ismail Haniyeh foi assassinado em Teerã, acirrando as tensões do conflito armado que já deixou mais de quarenta mil mortos desde outubro do ano passado. Haniyeh era um dos nomes que articulada por um cessar-fogo ao conflito.

“A embaixada do Brasil no Líbano está monitorando a escalada de tensões na região e está comprometida em oferecer todo o suporte necessário à comunidade”, diz o começo do comunicado. Uma das recomendações dadas pelo órgão é de que a particpação em protestos ou aglomerações seja evitada.

Veja a lista de recomendações feitas pela embaixada:

Se você não está no Líbano, não viaje até o país.

A embaixada recomenda que os brasileiros que residem ou que estejam passando pelo Líbano considerem, por precaução, sair do país, pelos seus próprios meios, até que a situação retorne à normalidade.

Para os brasileiros que precisem ir ao Líbano, evitem ficar ao sul do país, nas áreas de fronteira ou em áreas declaradas como de risco.

Reforce as medidas de segurança, especialmente ao sul do Líbano, nas áreas de fronteira ou em áreas declaradas como de risco.

Não participe de reuniões ou protestos.

Mantenha-se informado sobre a situação atual do país e siga os comunicados nos canais da embaixada.

Crertifique-se de que seu passaporte tem pelo menos mais seis meses de validade.

Certifique-se de possuir um documento de identificação brasileiro (como a certidão de nascimento) ou um “identity card” brasileiro ou libanês.

Mantenha seus registros atualizados no consulado.