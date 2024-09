Em vídeo, professora relata assédio sexual de Silvio Almeida: assista

A professora e candidata a vereadora pela cidade de Santo André, na Grande São Paulo, Isabel Rodrigues publicou um vídeo nesta sexta feira, 6, no Instagram em que acusa o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, de cometer assédio sexual.

Dizendo que estava querendo se somar às vozes de mulheres que fizeram denúncias contra o ministro, Isabel conta que o conheceu na Escola de Governo. “Ele era membro do conselho pedagógico, nós chegamos a tomar alguns cafés, fora da escola de governo. Era amiga do Silvio Almeida”, disse.

Ela relata que fez um curso ministrado por ele, em agosto de 2019, sobre necropolítica, na condição de ouvinte, em um sábado. “À tarde fomos almoçar, com vários alunos (…) Fomos a um restaurante na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele sentou na direita, eu do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade”, relata a professora.

O relato prossegue: “Eu fiquei estarrecida, com vergonha, porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha”, afirmou.

Em seu desabafo, a professora, conta também que demorou para processar o ocorrido e que chegou a confrontar, anos mais tarde, o ministro, em troca de mensagens por WhatsApp e em ligação telefônica. “Eu liguei para o ministro, muito tempo depois. Ele não era ministro ainda. Falei: ‘Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião, aquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado e você sabe que isso é violência’. ‘Você tá louca, Isabel. Quantas vezes nos encontramos e não aconteceu nada?'”.

Na mesma conversa, ela diz que não consentiu com o toque em seu corpo. O ministro, segundo a candidata, diz então que estava muito mal e que iria procurar ajuda psicológica.

Silvio Almeida balança no cargo desde que o jornal Metrópoles revelou que a ONG Me Too recebeu diversos relatos de mulheres que teriam passado por situação semelhante.

Veja a íntegra: