Em Sergipe, Fábio é reeleito governador em primeiro turno

O atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi matematicamente reeleito em primeiro turno neste domingo, 4, para comandar o Poder Executivo estadual para mais quatro anos. Natural da capital Aracaju, o vencedor tem 49 anos. Fábio terá como vice para o próximo mandato o hoje deputado estadual Jeferson Andrade (PSD).

Até o momento, Mitidieri tem 59,14% dos votos, contra 37,53% do segundo colocado, Valmir de Francisquinho (Republicanos).

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados neste domingo 4, Fábio utilizou 6,5 milhões de reais durante a campanha. A maior parte da doação recebida pelo candidato reeleito saiu do partido, o PSD, que destinou 6 milhões ao político.

Pesquisas eleitorais

Os levantamentos sobre as intenções de votos em território sergipano vinham mostrando que Fábio seria reeleito. Na véspera do primeiro turno, 3, uma pesquisa Quaest mostrou o atual governador com 55% das intenções de voto, enquanto Francisquinho aparecia com 44%, Dr. Helton, 1% e Taty de Jesus não pontuou.