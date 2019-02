Em homenagem, redações da Band em SP, Rio e Brasília aplaudem Boechat

As redações da Band em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e a da rádio BandNews FM encerraram a transmissão do Jornal da Band, nesta segunda-feira, com uma salva de palmas em homenagem a Ricardo Boechat, âncora do telejornal morto durante a manhã na queda de um helicóptero na Rodovia Anhanguera. O jornalista voltava de uma palestra em Campinas e estava a caminho do heliponto da Band, na capital paulista, quando a aeronave em que estava teve uma pane. O piloto, Ronaldo Quattrucci, também não sobreviveu.

A edição desta segunda do jornal, que tinha Boechat como âncora desde 2006, foi sóbria e objetiva. Relembrou a trajetória do jornalista, que passou por diversos jornais brasileiros e ganhou três Prêmios Esso por seu trabalho, destacando também seu lado humano, reafirmado em uma série de entrevistas e depoimentos de colegas da emissora, jornalistas de outros canais e políticos.

O jornal se encerrou com uma compilação de vídeos de Boechat, que mostraram a seriedade e também a irreverência do profissional diante das câmeras da Band e dos microfones da BandNews FM. Em seguida, mostrou os funcionários da emissora aplaudindo o colega, muitos deles emocionados e às lágrimas, e a bancada do jornal vazia.

O velório de Boechat acontece a partir das 22 horas, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e vai até as 14 horas de terça-feira 12. Em seguida, o corpo será levado para Itapecerica da Serra, onde será cremado às 15 horas, na presença apenas de familiares e amigos.