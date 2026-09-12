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Brasil

Em conversa com Fachin, Lula defendeu que Moraes seja investigado no STF

Petista disse ao chefe da Corte que tudo tem de ser apurado e tornado público

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 10h01
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria, em ambiente interno com fundo desfocado e letras brancas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Em conversa com Fachin, Lula defendeu que Moraes seja investigado no STF Priorizar nos meus resultados Google

Na conversa que teve com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, nesta semana, Lula apoiou a investigação “de tudo que tiver” sobre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes no Supremo.

O petista também reforçou que as provas em poder do ministro André Mendonça deveriam ser tornadas públicas para evitar jogo político.

Nesta sexta-feira, Fachin atendeu ao pedido de Lula e de outros setores da sociedade e deu 24 horas para que Mendonça retire o sigilo sobre os casos restantes, preservando apenas apurações em curso.

A postura de Lula mostra que o presidente decidiu não apoiar Moraes, que será julgado na terça-feira pelo plenário do Supremo.

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O movimento do petista, que sabe que perde votos por sua proximidade com o STF, foi calculado. Lula foi aconselhado a se afastar do magistrado, mas não condenar Moraes previamente.

“Tem que distanciar sem parecer que o atirou aos leões”, diz um aliado do presidente.

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